Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Чингиза Абдул Меджид оглу Фарзалиева орденом «Шохрат» за заслуги в развитии изобразительного искусства в стране.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Чингиза Абдул Меджид оглу Фарзалиева орденом «Шохрат» за заслуги в развитии изобразительного искусства в стране.
Дата: 2018/11/21 19:47
Раздел: Life-style, Азербайджан
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