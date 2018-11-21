Приступили к распечатке избирательных бюллетеней для второго тура предстоящих 28 ноября в Грузии президентских выборов.

Информацию распространил Центризбирком Грузии.

Для 3705 избирательных участков в общей сложности распечатают 3278450 бюллетеней.

Избирательные бюллетени будут также распечатаны на языках этнических меньшинств.

209 избирательных участков будут обеспечены избирательными бюллетенями на грузинском-азербайджанском, 133 — грузинском-армянском, 4 — грузинском-азербайджанском-армянском языках.

В едином списке избирателей в Грузии зарегистрировано 3528658 избирателей.

Отметим, что борьбу за президентское кресло будут вести два кандидата — поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» независимый кандидат Саломе Зурабишвили и кандидат от партии «Единого национального движения» Григол Вашадзе.

Minval.az