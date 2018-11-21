Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян игнорирует постоянно поощряемую Минской группой ОБСЕ гуманитарную деятельность.

Об этом заявила и.о. главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя недавнее заявление Пашиняна, в котором он высказался против возвращения Азербайджану двух азербайджанских мирных жителей, удерживаемых в армянском плену.

«Это заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Пашиняна наглядно демонстрирует, что он является одним из тех, кто весьма далек от цивилизованного поведения, на словах говоря о мире и достижении согласия, на деле же отвергает общечеловеческие принципы гуманизма”, — цитирует Абдуллаеву агентство Тренд.

Это заявление показывает, что Пашинян вовсе не отличается от своего предшественника Саргсяна, добавила она.

«В международном гуманитарном праве нашел свое отражение вопрос об обмене пленными и заложниками на основании согласия конфликтующих сторон, и в мировой практике широко применяются такого рода обмены. В то время как Азербайджан, исходя из соответствующих конвенций международного права, а также принципов гуманизма, выступает с предложением об обмене заложниками, удерживаемыми обеими сторонами, Пашинян, озвучивая такие заявления, тем самым признает, что его страна вопреки Женевским конвенциям и Дополнительным протоколам к ним, к которым она присоединилась, грубо нарушает свои международные обязательства. Этот шаг также является показателем игнорирования им постоянно поощряемой сопредседателями Минской группы ОБСЕ гуманитарной деятельности», — отметила Абдуллаева.

Minval.az