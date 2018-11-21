Уволенный на прошлой неделе распоряжением президента с поста ректора Бакинского государственного университета Абель Магеррамов проживает в одной из роскошных дач на окраине столицы.

Как отмечает газета «Ени Мусават», бывшему ректору предоставили неделю на то, чтобы он освободил «огромный» кабинет. Сообщается, что А.Магеррамов в период своего «правления» в БГУ «отстроил» себе два кабинета, в которых также имеются комнаты для отдыха гостей.

Но самое интересное заключается в другом: в одной из комнат отдыха расположен мини-бар, предназначенный для хранения вин и который был сделан из «специального дерева».

Издание отмечает, что в мини-баре экс-ректора хранилось около 100 дорогих вин, стоимость которых превышает 100 тыс. манат.

Minval.az