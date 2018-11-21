28 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы «Кероглы» Узеира Гаджибейли, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского художника, Народного художника СССР, лауреата Государственной премии СССР Таира Салахова.

Таир Салахов – живописец, график, автор портретов, пейзажей, натюрмортов, эпических композиций − больших многофигурных полотен. Таир Салахов − Вице-президент РАХ по иностранным вопросам, Вице-президент международной федерации и Творческого союза художников России, Народный художник РФ, Член-корреспондент Французской академии искусств (Париж, Франция), Член-корреспондент Королевской академии Изящных искусств Сан-Фернандо (Мадрид, Испания), Действительный член и член Президиума Академии изящных искусств (Баку, Азербайджан) и пр.

В связи с тем, что художником-постановщиком оперы «Кероглы» является Таир Салахов, в этот день показ оперы будет посвящен его дню рождения. Эта опера является жемчужиной национального оперного искусства и всегда собирает большую зрительскую аудиторию. Наряду с музыкой оперы «Кероглу», являющейся большой ценностью азербайджанского народа, спектакль также отличают красивые, монументально богатые декорации Т.Салахова. Им присущ эпический размах, в них ярко передан национальный колорит.

28 ноября в спектакле «Кероглу», посвященном 90-летию Таира Салахова, примут участие ведущие солисты театра, Заслуженные артисты республики Фарид Алиев (партия Кероглу), Илаха Эфендиева (партия Нигяр), Джахангир Гурбанов (партия Гасан хана), Алиахмед Ибрагимов (партия Шута), Турал Агасиев (партия Гамзы) Народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Ибрагим хана), Акрам Поладов (партия Алы), Фидан Гаджиева (партия Ханенде) и солисты Талех Яхъяев (партия Эхсан паши), Фахмин Ахмедлы (партия Везиря), Нурлан Намазов (партия Вели) и др.

Показ оперы «Кероглы» явится своеобразным чествованием юбиля Таира Салахова коллективом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Оперой будет дирижировать Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Minval.az