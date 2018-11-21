Прокуратура города Гянджи возбудила уголовное дело по факту обрушения жилого дома в результате взрыва, в котором погибли три человека.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (Нарушение правил пожарной безопасности) и 314.2 (Небрежность, неосторожность, повлекшая гибель людей и другие тяжелые последствия) УК Азербайджана.

20 ноября в четырехэтажном жилом доме в Кяпязском районе Гянджи произошел взрыв. В результате взрыва погибли трое и пострадал один человек. По предварительным данным, причиной взрыва, повлекшего за собой обрушение четырех квартир, является утечка газа.

В результате обрушения здания погибли Джума Джумазаде (1994 г.р.), Нигяр Тагиева (1971 г.р.) и Гусейн Гейдаров (1994 г.р.). Спасенный из-под завалов Орхан Мамедли госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.

Minval.az