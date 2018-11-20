Результатом ее может оказаться распад ОДКБ

В Баку подводят итоги визита президента Ильхама Алиева в Беларусь. Глава Азербайджана принял участие в церемонии открытия Торгового дома Азербайджана в Минске, что, по мнению специалистов, «анонсирует» будущий взлет сотрудничества в «ненефтяной» сфере. Договариваются о сотрудничестве железнодорожники — азербайджанские железнодорожные проекты, прежде всего магистраль Баку-Тбилиси-Карс и коридор Север-Юг, создают перспективы выхода к странам Ближнего и Среднего Востока, портам Персидского Залива и Индийского океана. Наконец, президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал новые закупки Азербайджаном белорусской военной техники — по мнению бакинских экспертов, нашу страну может заинтересовать белорусская техника для системы ПВО.

Но самое главное, Баку и Минск уверенно демонстрируют политическое партнерство.«Мы активно взаимодействуем в международных организациях. Мы поддерживаем друг друга по всем вопросам, и эта поддержка носит, я бы так сказал, автоматический характер, даже без обсуждений, консультаций, согласований», — заявил журналистам в Минске президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как подчеркнул глава государства, Беларусь и Азербайджан также поддерживают друг друга в тех объединениях, участником которых является одна из стран. «Это тоже естественно. Так же и когда мы обсуждаем вопросы международной политики, международных отношений, региональной проблематики, вопросы, связанные с международной безопасностью, — обратил внимание президент Азербайджана. — Сегодня уровень наших отношений именно такой, который позволяет открыто обсуждать любые вопросы». Накануне, напомним, Баку и Минск уверенно продемонстрировали это партнерство на деле — в ходе саммита ОДКБ в Астане, где у Армении не получилось провести своего кандидата на пост генсека. События в «большой дипломатии» последних дней продемонстрировали: Азербайджан уверенно продвигает свои интересы в ОДКБ. Такого результата в Баку достигают за счет партнерства с Астаной и Минском. Здесь в основе конкретные интересы, прежде всего экономические и логистические. А «играют на чужом поле» в Баку так уверенно, профессионально и результативно в то время, как членом ОДКБ наша страна не является и интереса к вступлению в этот союз на официальном уровне не проявляет. Это, конечно, хороший аргумент, что вступать в ОДКБ нашей стране не нужно. Азербайджан демонстрирует эффективную и успешную дипломатию на пространстве этого блока и сохраняет для себя максимальную «свободу маневра», не принимая на себя обременительных обязательств и, самое главное, не делясь своим суверенитетом с Москвой.

И уж тем более понятно, что этот успех Азербайджана означает для Армении «внешнеполитическую катастрофу». В Ереване, напомним, еще несколько дней назад закатили впечатляющую истерику, Пашинян грозился, что он-де «потребует объяснений» ни много ни мало у президентов Беларуси и Казахстана, за что удостоился впечатляющего «отлупа» от Минска. Где напомнили и.о. премьера, который «возомнил себя международным прокурором», что нормы протокола и этикета никто не отменял. Чем тут же воспользовались «республиканцы», которые после полученной от Минска оплеухи решили поучить Никола Воваевича искусству политеса. Вице-спикер распущенного парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов посоветовал Пашиняну: «Это не разборка парней, чтобы угрожать пальцем из Еревана Минску или из Еревана Вашингтону, Москве. Это не Площадь Республики, чтобы пугать людей Службой нацбезопасности и грозить пальцем. Это межгосударственные отношения, где все должно проходить по дипломатическим каналам. Прежде чем говорить, господин Пашинян, нужно думать, семь раз отмерь, один раз отрежь».

Но не помогло. Никол Пашинян вновь потрясал кулаками у микрофона на своей пресс-конференции и повторял слово «консенсус» как магическое заклинание: если по вопросу назначения генсека ОДКБ в блоке не будет консенсуса, то нужно самим его создать! Правда, как именно нищая и стремительно пустеющая Армения намерена «переубедить» Астану и Минск, не уточнил. Затем перескочил на следующую болезненную для себя тему — продаже Азербайджану белорусского оружия: «Очередная партия была поставлена три месяца назад, но соглашение было подписано давно. Все это имело место, когда генсеком ОДКБ был представитель Армении. Мы осуждаем подобное поведение, считаем это шагами, направленными против национальных интересов Армении. И мы считаем, что такое поведение мешает деятельности ОДКБ. Нам надо сесть и поговорить лицом к лицу, всем членам должно быть ясно, какие обязательства они имеют перед блоком, членами организации». Правда, тут же поникшим голосом признал, что пока не получил ответа Лукашенко в ответ на свое заявление.

Здесь бы Николу Воваевичу напомнить: ответ он как раз получил. Но не от президента Беларуси, а от пресс-секретаря МИД. Да еще в таких жестких выражениях, которые в дипломатической практике применяются нечасто. Другое дело, что признавать это Николу Воваевичу ой как не хочется. Куда легче дать отмашку на раскручивание антибелорусской истерии. Сам Пашинян еще накануне отправился в Гегаруникский марз, где на встрече с местной администрацией брякнул: «Такое ощущение, будто многие по инерции относятся к нам, как к маленькой стране, маленькому народу. Но я хочу сказать, что мы этого не стерпим. Мы – народ с тысячелетней историей».

Честно говоря, если бы не искусственное удревнение армянской истории при помощи подправленных напильником азербайджанских монет, попыток объявить своими албанские и грузинские церкви и т.д, здесь можно было бы вспомнить старую шутку: «Слушай, мне восемьдесят лет, и ты меня еще жизни учить будешь? Как это так — компьютер работает без бензина?»

Но кое-кто в Армении воспринял заявление Пашиняна всерьез. И решил, что «исторический» напильник вполне может сойти за аргумент в споре, какой стране выдвигать кандидата на пост генсека ОДКБ. Руководитель Христианско-демократического движения Армении, политолог Левон Ширинян вообще заявил, что, оказывается, основателем Беларуси является…Александр Мясникян.

Складывается впечатление, что это как раз тот случай, когда охвативший Армению массовый психоз становится уже проблемой, требующей международного реагирования. В истории ООН, правда, не было случая, чтобы в страну направляли этакий международный психиатрический десант, но в жизни все когда-то происходит впервые.

А если серьезно, то нелишне, конечно, поинтересоваться, как далеко готовы зайти в Ереване в своей антибелорусской истерии. Там и впрямь рассчитывают, что Беларусь отступит и преподнесет Армении пост генсека на блюдечке с портретом Мясникяна? И даже не вспомнит, что история белорусской государственности — это как минимум 872 год, княжество с центром в Полоцке? Слишком самонадеянно даже для Еревана. Будут идти до конца? То есть выйдут из ОДКБ, громко хлопнув дверью? Эффектно, но…в условиях войны с Азербайджаном и нынешнего расклада сил в таком случае логично в очередной раз посоветовать, хлопая дверью, постараться не прищемить себе пальцы.

Другое дело, что в Армении, судя по многим признакам, рассчитывают, что своему «форпосту» наверняка поможет Москва. Во всяком случае, Пашинян на той же пресс-конференции, отвечая на вопрос о позиции президента России Владимира Путина по вопросу выборов генсека ОДКБ, заверил: «Позицию России в этой истории считаю строго конструктивной».

Есть, конечно, шанс, что Никол Воваевич в очередной раз выдает желаемое за действительное, и в России отдают себе отчет, что поддержка своего «форпоста» должна иметь границы. Но если в России действительно решили поддержать Армению, то это уже проблема. Причем не для Азербайджана, где после назначения на этот пост Юрия Хачатурова не впали в панику, не для Минска или Астаны, а для самой же России. В этом случае в клинч с позицией «политических тяжеловесов» постсоветского пространства войдет уже Россия. Назначение генсека ОДКБ обещает стать именно той лакмусовой бумажкой, которая покажет, могут ли страны-члены ОДКБ рассчитывать в этом блоке на уважение собственных интересов или же здесь все подчиняется кремлевским не интересам даже, а, пардон, «хотелкам».

Нынешние проблемы России и так уже сказались на ее привлекательности как союзника — а это и вылет из «восьмерки», и провальные военные кампании, в ходе которых российские эксперты уже озвучивают идею, что в ту же Сирию, мол, должны отправляться призывники из других стран ОДКБ, и стремление РФ регламентировать отношения других государств постсоветского пространства с Западом, и война с Украиной и Грузией… И вот тут уже попытки «преподать урок» и Азербайджану, и Беларуси, и Казахстану, обласкав в очередной раз свой «форпост», могут расколоть ОДКБ изнутри. Даже если внешне все в первую минуту будет выглядеть вполне благополучно.

Кто-то может, конечно, положить на стол своему начальству докладную записку под заголовком «как Азербайджан своей дипломатией расшатывает ОДКБ». Только вот в реальности «путинское НАТО» расшатывают поведение Еревана и имперские амбиции Москвы. Которые уже не вписываются в реальный расклад сил даже на пространстве ОДКБ.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az