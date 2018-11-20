Работникам ОАО Azərsu спустя три дня удалось ликвидировать засор в крупном канализационном коллекторе, проходящем через поселок Биляджары.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анар Джабраиллы.

Вскрыв бетонную трубу, работники ОАО обнаружили причину засора.

По данным Джабраиллы, несколько дней назад в ОАО Azərsu поступила жалоба на утечку в канализационном коллекторе, проходящем через улицу Физули в поселке. В связи с этим на место была привлечена специальная техника, способная под высоким давлением размывать заторы в трубах.

Однако ликвидировать засор в коллекторе так и не удавалось. В итоге специалисты сломали бетонную трубу диаметром 1000 миллиметров, находящуюся на глубине четырех метров.

Когда работники вскрыли коллектор, то обнаружили четыре коровьи головы, две доски длиной в один метр, мешки из-под цемента и другие твердые бытовые отходы. На ликвидацию последствий аварии в канализационном коллекторе потребовалось более трех дней.

Работники «Азерсу» еще раз сделали предупреждение мясникам и местным жителям о недопустимости бросить в канализацию твердые бытовые отходы.

Minval.az