20 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
20 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/11/20 13:45
Раздел: Азербайджан
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