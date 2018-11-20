Чего в действительности испугались в Тегеране и Ереване?

Оценка «запаса прочности» государств, в особенности таких тоталитарных и закрытых, как Иран — задача неблагодарная. Здесь не проводятся опросы общественного мнения, после которых «Кайхан» или «Джумхурийе Ислами» сообщают под аршинным заголовком: «Рейтинг поддержки Хасана Роухани снизился по сравнению с прошлым месяцем на пять процентных пунктов». Судить о том, на самом ли деле народ «ликует и поддерживает» или же вектор общественного мнения сменился на прямо противоположный, судить можно только с известной долей допуска.

Однако недавнюю поездку президента ИРИ Хасана Роухани в город Хой остана (провинции) Западный Азербайджан многие эксперты расценили именно как проявление нарастающей в верхах нервозности. Президент ИРИ, конечно, старательно демонстрировал уверенность. И, в числе прочего, заявил: «Власти США не смогут ослабить связи иранского народа с братскими народами Турции, Ирака и Азербайджана и других стран». Об отношениях Ирана и Армении благоразумно умолчал, понимая, какой окажется реакция аудитории.

То, что с подобными заверениями Роухани выступал в городе Хой, а не в Исфахане или Ширазе, вряд ли случайно. Конечно, материалам социальных сетей, что на матче иранского клуба «Персеполис» против японского клуба «Касима» болельщики-азербайджанцы поднимали в знак протеста против персидского шовинизма японские флаги, можно верить или не верить, но в том, что Южный Азербайджан — это известный заповедник недовольства и колыбель всех иранских революций, сомнений нет. Как и в том, что сегодня национально-освободительное движение в Южном Азербайджане, которое здесь не прекращалось никогда, накладывается на растущий социальный протест. В ходе той же поездки в Хой президент ИРИ банально проговорился: «В этом году, как и в предыдущем, один доллар для продовольствия мы будем покупать за 4200 риалов. Мы не допустим, чтобы люди столкнулись с проблемой. Соединенные Штаты считали, что Иран прекратит экспорт нефти и связи с соседями. Однако, этот план не увенчался успехом».

Курс доллара — болезненный вопрос для ИРИ. С весны национальная валюта — реал — находится в свободном падении. Власти закрывают обменные пункты, вводят «фиксированный курс» и т.д., но административные меры помогают мало. Уже в июне нынешнего года после падения курса национальной валюты Иран сотрясли массовые протесты. В июле того же года власти ИРИ попытались переключить народный гнев с правительства на «валютных спекулянтов», объявили об аресте «монетного султана», который с прошлого года покупал и перепродавал золото, несколько дней назад было объявлено о его казни, но, как показывает заявление Роухани, сбить волну беспокойства не получается. И по мере ужесточения санкций положение будет только ухудшаться. А если еще ситуацию «подтолкнут извне»…об этом в Тегеране боятся даже думать. Тем более что такой сценарий становится пугающе реальным.

В самом деле, заявление Роухани прозвучало на показательном фоне. США ведут с Азербайджаном активный диалог по вопросу применения новых санкций против ИРИ. Как сообщили журналистам в посольстве США в нашей стране, «с целью разъяснения политики американских санкций против Ирана правительствам мира и ответить на вопросы о целях Вашингтона по Тегерану, экспертная группа Госдепа и департамента казначейства США 13-16 ноября совершила визит в Тбилиси, Ереван и Баку». Как отметили в американской дипмиссии, в ходе визита в Баку были проведены встречи с представителями правительства и местными деловыми кругами. «Представители экспертной группы ответили на вопросы о действиях США с целью изменить поведение Тегерана путем максимального экономического и дипломатического давления»,- подчеркнули в посольстве. Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США. А это явный признак, пардон, дипломатического торга. Где, конечно, Бако Саакян не на шутку ухудшил позиции для США, но все же не настолько, чтобы Вашингтону и Баку вообще было бы нечего обсуждать. Тем более что диалог этот в прямом смысле начала не вчера. Еще раньше регион посетил советник президента США Джон Болтон, до него — высокопоставленный дипломат Джордж Кент.

Судя по внешним признакам, Вашингтон — по крайней мере пока и в практической плоскости — не планирует начала против Ирана военной операции, так что вряд ли с Баку обсуждали базирование на Каспии американских «морских котиков» или создание «аэродромов подскока». Тем более трудно представить себе, чтобы США обсуждали с Азербайджаном необходимость прекращения закупок иранской нефти — наша страна сама экспортирует «черное золото». Но все это скорее пугает, чем успокаивает и Тегеран, и Ереван. Потому как нет ясности, что же обсуждают Вашингтон и Баку. А простор для версий и предположений огромный, начиная от противодействия финансовым операциям, с помощью которых ИРИ может попытаться обойти санкции, и отслеживания на Каспии иранских танкеров, доставляющих нефть на российские НПЗ (существование такого плана обхода санкций уже просочилось в печать), и заканчивая применением против ИРИ той самой «мягкой силы», где у нашей страны действительно уникальные возможности — с учетом «южноазербайджанского фактора». США было бы весьма соблазнительно задействовать весь потенциал Азербайджана на иранском направлении, но…что Вашингтон предлагает взамен? Такой поворот дел не на шутку пугает не только Тегеран, но и Ереван. Для Азербайджана здесь самый важный вопрос — это восстановление своей территориальной целостности. А накануне визита Болтона США весьма четко обозначили свой возросший интерес к Карабаху, к тому же американские дипломаты выступили с такими заявлениями, после которых в Ереване только то что не падали с перепугу в обморок. Что сегодня обсуждают дипломаты за закрытыми дверями, остается гадать, и нет сомнений, что у кого-то от этого «гадания» как минимум намокла от холодного пота рубашка на спине.

И на этом фоне в Ереване решили в очередной раз включить «дипломатию доносов». Ереванский «Спутник» публикует профессиональный донос Евгения Сатановского, который представляется как «президент Института Ближнего Востока». «Отношения с Азербайджаном у Израиля понятны. Они, в первую очередь, обусловлены иранским фактором. Азербайджан, имея в лице Ирана очень неспокойного соседа, готов действовать против Тегерана. Неявно, но готов. Например, при помощи информационного взаимодействия», — тонко намекает Сатановский на самые глубинные страхи Тегерана. Даже Саудовская Аравия, по его словам, получает значительную часть современных вооружений, в том числе израильских, не напрямую, а через Азербайджан.

Здесь, конечно, можно поинтересоваться, насколько господин Сатановский вообще «в теме», если он не знает о взаимной отмене санкций между США и Турцией и стремительном сближении Анкары и Вашингтона. Как и задать вопрос о качестве «околокремлевской публичной аналитики» вообще. Но сам факт подобной «дипломатии доносов» заслуживает внимания. Судя по всему, в Армении не только регулярно выступают с заявлениями в стиле «мы не поддадимся диктату США и не закроем свою границу с Ираном» (то есть позволим использовать свою страну в качестве пути для обхода санкций и «черного трафика» оружия). Здесь еще и рассчитывают подтолкнуть Иран в обмен на такую поддержку к явным антиазербайданским действиям. Ханкендинский оккупационный режим явно намекает на желательность своего «признания» со стороны ИРИ. А в Ереване подбрасывают Ирану «информацию к размышлению» в других столицах. Из чего сделают выводы и в других столицах. Включая и Баку, и Вашингтон.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az