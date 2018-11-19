Гражданин Азербайджана признан виновным в ограблении сироты и побеге из-под стражи, за что и отправлен в колонию на 4 года, говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области.

Следствие выяснило, что 31 октября 2017 года ранее судимый за кражу гражданин Азербайджанской Республики 22-летний Элмаддин Амирли на бульваре Новосондецком увидел подростка-сироту, получившего в кредитном учреждении значительную денежную сумму. Злоумышленник напал на подростка и, угрожая ему, завладел принадлежащими ему 130 тыс. рублями. После задержания за совершение этого преступления иностранец напал на полицейского, сопровождавшего его в изолятор временного содержания. Оттолкнув конвойного, задержанный выпрыгнул из окна туалета в здании на улице Мелекесской и был задержан лишь 19 января 2018 года.

Судом признал Амирли виновным в грабеже с угрозой применения насилия и побег из-под стражи, и приговорил его к 4 годам колонии общего режима.

Minval.az