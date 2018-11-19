Для Азербайджана Беларусь – это добрый друг и надежный партнер.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Минске на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в расширенном составе.

«Уважаемый Александр Григорьевич, в первую очередь, хотел бы вновь поблагодарить Вас за приглашение. Посещать Беларусь всегда доставляет особую радость. Хотел бы, в первую очередь, поздравить Вас и весь белорусский народ с достижениями в социально-экономическом развитии Вашей страны. Я как человек, который регулярно посещает Беларусь, вижу, как динамично и эффективно развивается Ваша страна. Наши отношения — хорошая демонстрация искренности и сотрудничества между нашими странами. Мы по всем вопросам активно взаимодействуем, и принятые решения обязательно воплощаются в жизнь. Сегодня Вы отметили основные направления сотрудничества между нашими странами. Хотел бы, в свою очередь, заметить, что по всем направлениям мы видим очень активное продвижение и хорошие результаты. Каждая наша встреча дает толчок нашим отношениям и ведет к реализации конкретных проектов. Мы подводим итог тому, что было сделано, намечаем пути дальнейшего взаимодействия и сотрудничества и эффективно реализуем те решения, которые мы принимаем»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, сотрудничество в сфере международных отношений также всегда очень эффективно и предсказуемо. «Мы всегда друг друга поддерживаем, и взаимная поддержка в международных вопросах, думаю, хорошая демонстрация искренности наших отношений. Мы рады тому, что увеличивается товарооборот между нашими странами. Товарооборот имеет динамику к увеличению, несмотря на то, что мы его уже значительно нарастили и в прошлом году, и в этом году. В сфере промышленной кооперации, как Вы отметили, есть исключительно позитивные результаты, но мы намерены продолжать сотрудничество, не останавливаться на достигнутом. Потому что еще очень много можно сделать для того, чтобы и дальше наращивать потенциал сотрудничества в сфере промышленности»,- сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев считает, что одним из главных направлений будущего сотрудничества будет сотрудничество в транспортной сфере. «Вы отметили в своем выступлении о транспортном коридоре Север-Юг. Азербайджан на своей территории завершил все работы, связанные с функционированием этого коридора. Сейчас мы занимаемся вопросами дальнейшей модернизации нашей транспортной инфраструктуры, которая уже сегодня способна транспортировать значительные объемы грузов. Также Азербайджан — активный участник транспортного коридора Восток-Запад. Думаю, что координация действий стран по этим двум важнейшим транспортным маршрутам создаст совершенно новые условия для сотрудничества, приведет к открытию тысяч, десятков тысяч новых рабочих мест, значительно увеличит грузопоток между нашими странами. Неслучайно, что одной из важных тем заседания межправкомиссии, которое состоялось вчера, были также вопросы, связанные с транспортной сферой.

Конечно же, мы очень пристально следим, как Беларусь активно готовится к проведению вторых Европейских игр. Это естественно. Во-первых, потому, что мы – друзья. Во-вторых, потому, что первые Игры были проведены в Баку. Уверены, что созданная спортивная инфраструктура, прекрасные условия для проживания гостей, а также высокий уровень организации международных мероприятий, который Беларусь демонстрирует, будет способствовать тому, что Игры пройдут на очень высоком уровне.

Также большое внимание мы уделяем, как Вы отметили, сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, образования, науки. То есть, легче перечислить сферы, где мы не имеем какого-то активного сотрудничества, чем перечислять то, где мы имеем хорошие результаты. Главное в основе наших отношений – это взаимная поддержка, взаимное уважение и высокий уровень взаимного доверия. Думаю, что вот это та основа, на которой мы создаем совместными усилиями хорошие возможности для наших стран, народов, продвигаем наши отношения вперед. Для Азербайджана Беларусь – это добрый друг и надежный партнер. И сегодняшний мой визит, уверен, придаст новый импульс нашим отношениям.

Еще раз благодарю Вас за гостеприимство и уверен, что хорошие результаты будут вести к еще большему взаимодействию между нашими странами»,- подытожил Президент Азербайджана.

Minval.az