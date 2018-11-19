Трускавец, который является главным курортным городом Украины, проявляет особый интерес к сотрудничеству с туристическими регионами Азербайджана.

Об этом в понедельник на встрече с послом Азербайджана в Украине Азером Худиевым сказал мэр города Трускавец Андрей Кульчинский, говорится в сообщении посольства.

Мэр города сказал, что одним из главных приоритетов сотрудничества между Азербайджаном и Украиной является сотрудничество в экономической, культурной, спортивной и туристической сферах. Кульчинский рассказал о проведении впервые в городе международного конкурса вокалистов, посвященного памяти всемирно известного певца и композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

Мэр также затронул развитие туристического сектора в Азербайджане и отметил, что взаимный туристический обмен между курортными регионами Азербайджана и городом Трускавец открывает новую эру в развитии двусторонних отношений.

Посол отметил, что азербайджанские бизнесмены вложили крупные инвестиции не только во многие экономические проекты, но и в туристический сектор Украины. Посол также сказал, что в Азербайджане существуют достаточно благоприятные условия для иностранных инвестиций.

Худиев отметил, что известные азербайджанские компании готовы инвестировать в крупные проекты города Трускавец.

«Должна быть проведена совместная работа для реализации экономических, социальных проектов между городами регионов Азербайджана и украинским Трускавцом. Двери Азербайджана открыты для украинских инвесторов», — добавил Худиев.

Minval.az