На днях нашу столицу посетил ветеран российского футбола Валерий Газзаев, чей визит был связан с 50-летним юбилеем Вели Гасымова. Депутат Госдумы России успел посетить и Футбольную академию Искендера Джавадова. В беседе с изданием «Азериспорт» Джавадов прокомментировал этот визит.

«Мы дружим с ним семьями. Мне довелось поиграть с ним в одной команде за московское «Динамо». Я пригласил его в свою академию. Он встретился с юными футболистами, дал им свои советы. В данный момент академия функционирует в Олимпийском спорткомплексе Абшерона. Мы взяли в аренду этот комплекс. Условия хорошие. Конечно, хотелось бы иметь собственную базу, дабы приносить больше пользы отечественному футболу. У нас семь групп различных возрастов. Свыше 150 юных футболистов тренируются там. У меня большие планы по расширению академии в 2019 году», — заявил Джавадов.

Minval.az