20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром на отдельных территориях возможны кратковременные осадки.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-11, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и восточных районах есть вероятность осадков. Утром местами будет туман. Днем западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 11-16 градусов тепла, в горах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 5-10 градусов тепла.

Minval.az