Ленинский суд Саранска оставил под арестом 37-летнего гражданина Республики Азербайджан, обвиняемого в сбыте поддельных денег.

Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2018 года мужчина приобрёл у неизвестного человека шесть поддельных купюр номиналом по 5 000 рублей. Фальшивки он хранил, пока не приехал в Мордовию. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Первой банкнотой обвиняемый расплатился в продуктовом магазине в посёлке Горяйновка городского округа Саранск. Затем всё пошло как по накатанной — поддельные деньги приняли в торговых точках в столице Мордовии, в Ромодановском и Чамзинском районах республики. И лишь одна продавщица заподозрила неладное. Кассирша сообщила о злоумышленнике в полицию, рассказав его приметы и назвав регион автомобиля, на котором он уехал.

Срок содержания под стражей в отношении мужчины продлён на срок по 20 января 2019 года. Постановление в законную силу не вступило.

Minval.az