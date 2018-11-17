В ближайшие часы будут устранены перебои с подачей питьевой воды в Хатаинском районе Баку. Но завтра на данной территории вновь возникнут проблемы с подачей воды.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По его словам, ремонтные работы проводимые в связи с аварией на магистральном водопроводе сегодня временно будут приостановлены:

«Подача воды будет временно восстановлена. Ремонтные работы будут продолжены завтра. В связи с ремонтом завтра на указанной территории будет ограничена подача воды. Ремонтные работы завершатся завтра.

Напомним, что сегодня в части Хатаинского района наблюдались перебои с подачей питьевой воды.

Minval.az