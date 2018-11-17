Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса.

«От себя лично и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Латвийской Республики — Дня независимости.

Нынешний уровень азербайджано-латвийских отношений вызывает удовлетворение. Верю, что политические, экономические и культурные связи между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Латвии – постоянного мира и процветания», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az