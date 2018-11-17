Обнародован объем средств, направленных в основной капитал зарубежными предприятиями и организациями в январе-октябре 2018 года.

Как сообщает Государственный комитет статистики, за 10 месяцев этого года иностранными предприятиями и организациями в основной капитал было направлено средств на сумму 4 млрд 354,6 млн манатов.

Согласно официальной статистике, в октябре в экономику было инвестировано 362,2 млн манатов, в сентябре — 361,4 млн манатов. Таким образом, в прошлом месяце инвестиции в экономику страны по сравнению с сентябрем выросли на 0,2%, передает Report.

Средства зарубежных стран и международных организаций на сумму 3 млрд 518,9 млн манатов (80,8%) направленные в основной капитал принадлежат инвесторам из Соединенного Королевства, Швейцарии, Турции, Малайзии, США, Японии, России, Ирана и Чехии.

Minval.az