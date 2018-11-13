Руководителя пресс-службы «Азеришыг» Танрыверди Мустафаева знают все, не только журналисты.

Этот человек являет собой живое воплощение настоящего представителя службы по работе с общественностью, и не потому, что занимает такую должность, а потому, что действительно работает с этой самой общественностью. Причем, в прямом смысле: по любому вопросу, касающемуся сферы деятельности «Азеришыг», к Танрыверди муаллиму может обратиться не только журналист, но и любой абонент. И не было еще случая, чтобы Танрыверди муаллим не смог дать ответ на поставленный вопрос.

Недавно распоряжением gрезидента Азербайджана Ильхама Алиева за плодотворную деятельность в сфере развития энергетической отрасли в Азербайджане Т.Мустафаев был награжден медалью «Терегги». Посчитав это важным поводом для интервью, журналисты сайта «1ньюс.аз» решили встретиться с ним.

— Я просто думаю, что в первую очередь, где бы и кто бы ты ни был, надо быть человеком. Я считаю, что всех людей создал Всевышний, и хотя бы по этой причине нужно ко всем относиться с уважением. А если и это не получается (встречаются люди с плохим характером), то хотя бы «здравствуйте» ему сказать нужно. Знаете, я думаю, что характер человека всегда можно «прочитать» по его внешности, неслучайно люди с доброй душой долго остаются молодыми. Я стараюсь следовать словам Джалаладдина Руми: «Ты можешь быть кем угодно, но либо будь таким, каким выглядишь, либо выгляди таким, каков ты есть».

— Однако Вы – философ.

— Не знаю. Меня таким воспитала покойная мама… Знаете, впервые после ее смерти даю интервью, и впервые сказал о ней в этом контексте. Но для меня и для всех ее детей она жива всегда. Я благодарю Всевышнего за то, что у меня была такая мама. Отец умер, когда мне было всего 12 лет, и мама одна вырастила семерых детей, всех нас воспитала достойными людьми, дала образование. Она всегда учила нас тому, что в жизни все трудности надо переносить с честью. И тогда сложности только помогут, закаляя характер. А сложностей у нее было достаточно: сначала в 1988 году она стала беженкой из Армении, затем ей пришлось поднимать детей в непривычной для нее городской среде. Но она учила нас трудиться и быть честными. Считала, что это – главное.

Вообще мужчина должен быть сильным, не плакать – так говорят. Но когда я вспоминаю маму, мне сложно сдержать слезы.

— Светлая память Вашей маме.

— Спасибо.

— Вы ведь сами тоже попали в Баку еще юным.

— Да, я приехал поступать в институт, это было в 1979 году. У нас, хоть это была и сельская школа, учителя были очень хорошие, сильные. И все дети из нашего села традиционно ехали поступать в города: кто – в Баку, кто – куда-то в Россию. Считалось, что не поступить и вернуться домой – стыдно, тем самым ты можешь опозорить родителей, которые тебя вырастили и дали возможность учиться. Хотя каждый из нас, сельских детей, обязательно помогал и по хозяйству.

Мой отец был главным пастухом нашего села, и в раннем детстве я тоже думал, что пойду по его стопам, мне нравилась сельская жизнь, нравилось работать на пастбище, помогая отцу. Но старшие сказали, что я должен выйти в люди, что называется. Помню, когда ехал в Баку, бабушка мне сказала: «Выбери тот институт, в который ты сможешь поступить».

— Но Вам удалось сделать правильный выбор.

— Да, видимо, нет ничего случайного. Хотя тогда я этого еще не понимал.

Когда я приехал в Баку, моя сестра как раз окончила педагогический институт, и я попросил ее помочь мне здесь сориентироваться. Первый же вуз, в который мы пришли, был Политехнический институт. Мне там очень понравилось, я выбрал факультет и сразу поступил на него. Так в 1984 году я стал инженером электронной техники. Сразу после этого по направлению Минсельхоза я попал в Институт земледелия в Пиршага, где стал работать младшим научным сотрудником.

А спустя короткое время меня направили в Молдову на стажировку, в то время руководство Азербайджана в лице Гейдара Алиева старалось способствовать тому, чтобы наши специалисты получали образование и повышали квалификацию за пределами республики. Два года я проходил стажировку в Академии наук Молдовы, моими научными руководителями были президент АН Молдовы Александр Жученко и академик Джалал Алиев. Таким образом, в 1987 году я получил новую специальность, а в 1991 году защитил диссертацию и стал кандидатом биологических наук.

— Но Вы остались в Молдове на долгое время.

— Да, так получилось, что я там начал работать. А в 1991 году учредил в Молдове азербайджанскую общину, и меня пригласили в правительство этой республики.

Молдова – многонациональная республика, поэтому там было сразу шесть управлений в департаменте по национальным отношениям. Так, там проживали 630 тысяч украинцев, 500 тысяч русских, 153 тысячи гагаузов. А вот другие национальности – а это греки, болгары, евреи, литовцы, латыши, эстонцы, поляки, чехи и другие – вошли в департамент, который поручили мне. Так что долгое время я был своего рода «мостиком» между их объединениями и организациями и правительством Молдовы.

Так я проработал 10 лет, с 16 сентября 1991 года до начала 2002 года. То есть, до начала работы в компании «Barmek Holding».

— Получается, что до этого времени Вы не были на родине?

— В 1997 году состоялся первый визит в Азербайджан нового президента Молдовы Петра Лучинского, а я входил в состав делегации как главный специалист госдепартамента по национальным отношениям Республики Молдова.

А когда в 2000 году указом Гейдара Алиева была создана «Бакыэлектрикшебеке», а в 2001 компания была передана в управление «Barmek holding», меня пригласили на должность главы пресс-службы.

— А почему именно Вас?

— Дело в том, что когда я работал в госдепартаменте Молдовы, я был членом межправительственной комиссии (Молдова-Турция) по научным, техническим и культурным вопросам. У меня в то время было достаточно тесное сотрудничество с Турцией, и во время визита президента Турции Демиреля в Молдову я тоже принимал активное участие.

А в 2001 году, когда я приехал для участия в первом съезде азербайджанцев мира, увидел в газете указ Президента Гейдара Алиева о передаче «Бакыэлектрикшебеке» в управление «Barmek Holding», и меня это заинтересовало. Ну, а затем меня пригласили туда на работу. Я согласился, потому что хотел работать на родине.

Что интересно, моя семья узнала об этом, когда увидела эфир по телевидению. Месяца через два они перебрались сюда, хотя мои дети учились в Молдове в англо-румынском лицее, и поначалу им было непросто. Но без них я не мог, я очень семейный человек и очень скучал по родным.

— Вот Вы упомянули слово «случай» в нашей беседе. А я думаю, что речь идет о какой-то Высшей логике в Вашей судьбе. Вы вернулись на родину, в компанию, которая связана с первым высшим образованием…

— Да, Вы правы. Кроме того, я всегда живо интересовался журналистикой, и по роду службы общался с людьми, так что опыт работы с общественностью ко времени вступления в должность главы пресс-службы у меня уже был неплохой.

И вот еще о чем подумал: тема моей диссертации совпадает с дисциплиной, которую я сегодня преподаю в Политехническом университете. Она звучит так: «Влияние слабого электрического тока на рост и устойчивость сельхозрастений». Это очень интересно, еще Мичурин изучал воздействие биополя на растения. И я сам заметил (причем, подтвердил все эти наблюдения с помощью приборов), что от человека с положительной энергетикой растения расцветают, и наоборот.

— Вы еще и преподаете? Как Вы все успеваете?

— Мне нравится преподавать. И… успеваю. Видимо, как-то удалось наладить работу.

— Вы упомянули про воздействие биополя на растения… Получается, не лишены логики утверждения эзотериков о том, что излишняя негативная энергия человека может вызвать сбой в работе электроприборов? Многие ведь замечали, что во время скандалов дома буквально взрываются лампочки. Просто я невольно провожу аналогии и пришла такая шальная мысль о том, что негатив в обществе в целом может вызвать и какие-то глобальные сбои в электроэнергии…

— Да, конечно. Негативная энергия человека имеет разрушительную силу. Видимо, поэтому Всевышний учит нас терпению. Но, безусловно, абонентам этого не скажешь в качестве оправдания.

— Но Вы действительно очень выдержанный и доброжелательный человек. Насколько я знаю, Вы стараетесь помочь любому, кто позвонит Вам с той или иной проблемой.

— Ну, во-первых, я человек ответственный, и считаю, что моя должность обязывает отвечать на вопросы общественности. Во-вторых, не привык вообще грубить или хамить людям. Тем более, если человек звонит мне, значит, у него есть проблема. Зачем же добавлять ему переживаний? Напротив, всегда стараюсь выяснить, что случилось, звоню в соответствующие подразделения. Причем, я делал это, даже когда наша структура еще не охватывала весь Азербайджан.

— Наверное, Вы подстегивали их тем самым лучше работать. Но у Вас был опыт работы в Молдове, и тоже с общественностью. Были ли какие-то существенные различия между работой с людьми там и здесь, ведь, когда Вы только приехали, контраст должен был быть более заметным?

— Поначалу особенно ощущалась разница в ментальности. То есть, если там человеку можно объяснить, что, допустим, света нет, потому что случилась авария, то наши люди такие объяснения принимать не хотели. Возмущались, ругались чуть ли не вместо первого «алло».

Но сейчас таких случаев почти не бывает, это я вспоминаю сложные «нулевые», когда то и дело отключали электроэнергию. Вы сами видите: мы беседуем уже почти час, а телефон молчит. То есть, никто не звонит мне по поводу каких-то проблем с подачей электроэнергии.

— Кстати, я читала официальные данные, согласно которым у нас сейчас стопроцентное обеспечение электроэнергией населения. Это действительно так?

— Да. На сегодняшний день не осталось ни одного населенного пункта, где нет электроэнергии. До недавнего времени было лишь два села – в Астаре и Загатале, где на протяжении 30-35 лет около 50 семей жили без электричества.

— Летом этого года в стране произошел так называемый «блекаут», который стал одним из самых запомнившихся событий жаркого лета 2018-го. Насколько я знаю, в настоящее время Азербайджан разрабатывает энергетическую стратегию, суть которой – в повышении эффективности использования энергоресурсов. В чем задача «Азеришыг» в рамках этой стратегии?

— Основная задача – снизить потери в системе передачи и распределения энергии. Нам уже удалось довести эти цифры от 17% до 8%, и я уверен, что в скором будущем они не будут превышать 3-4%.

— То есть, мы догоним и перегоним ведущие европейские страны? Ведь там показатель потерь в среднем составляет 5-6%.

— Вы знаете, я больше 12 лет работаю с нынешним главой «Азерэнержи» Балабабой Рзаевым, и уверен на все 100%, что под его руководством энергосистема всей республики будет работать на отлично. Доказательством тому – факт того, насколько эффективно стала работать сеть распределения электроэнергии за годы его управления (Б.Рзаев был назначен на должность председателя правления ОАО «Бакыэлектрикшебеке» в 2006 году, а в 2015 году – на должность председателя ОАО «Азеришыг»).

— Можно конкретнее? Цифры и факты, чтобы успокоить наших сограждан?

— Могу сказать, что нашей главной миссией является поставка электроэнергии, и уже осенне-зимний период 2018-19 гг. будет выгодно отличаться от предыдущих лет, потому что была проделана большая работа по ремонту и реконструкции существующих ЛЭП. Так что мы готовы к любым капризам погоды даже в суровых горных и предгорных районах. К тому же, наша «Горячая линия» — 199 — работает круглосуточно семь дней в неделю, и в случае каких-либо перебоев мы реагируем четко и быстро.

Хочу также напомнить, что в продолжение определенной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым успешной стратегии в энергетической сфере со стороны «Азеришыг» был подготовлен и утвержден Кабмином «Мастер-план на 2016-2025 годы в целях реконструкции и развития распределительных электрических сетей».

За минувшие годы были построены 54 единицы 110-киловольтных, 163 единицы 35-киловольтных подстанций и более пяти тысяч трансформаторных пунктов, проложены воздушная и кабельная линии протяженностью 54 тыс. километров, установлено свыше 1 млн 600 тыс. электронных счетчиков современного типа.

Результатом этого стало сведение к минимуму хронических перегрузок в региональных сетях и аварийных отключений электричества. Кроме того, более чем в два раза увеличена способность сетей принимать мощность, обеспечено стабильное энергоснабжение потребителей. К слову, технические потери снизились по Баку на 7,8 процента, по регионам – на 11,4 процента, и в целом составили 9,6 процента.

Кроме того, в целях предотвращения перегрузок и скачков по городу Баку для координации пяти 220-киловольтных узловых подстанций построено 6 единиц 110-киловольтных и 43 единицы 35-киловольтных подстанций, создана схема кольцевого электроснабжения, воздушные линии заменены кабельными, силовые центры подключены к системе SCADA.

Для обеспечения ожидаемого повышения мощности, соответствующей развитию города Баку, построено 22 единицы 110-киловольтных, 77 единиц 35-киловольтных, 2 тыс. единиц 10-киловольных трансформаторных пунктов, проложены электрические линии протяженностью 29 тысяч километров.

Мощность электросетей с 9500 мегавольтампер в начале 2015 года возросла, и к концу 2018 года составит 12900 мегавольтампер.

— От чиновников разного ранга я слышала, что «Азеришыг» добился стопроцентного сбора средств за электроэнергию с абонентов, причем, невзирая на социальный статус. То есть, поблажек никому не делается. Это действительно так?

— Да. И это – тоже заслуга руководства нашего ОАО. Ну и, кадров, разумеется. Сбор оплаты за электроэнергию, увеличившись по городу Баку до 99 процентов, в регионах – до 87 процентов, составил по «Азеришыг» 93 процента.

— Справедливости ради, кадры ваши иногда тоже «чудят». В основном, речь идет о сотрудниках, которые снимают показания счетчиков и имеют право «отрезать» подачу электричества. Правда, надо отдать должное, на жалобы вы тоже реагируете. «Горячая линия» у вас работает четко.

— «Горячая линия» – 199 – работает круглосуточно. Ну, а те, кто чем-то остался недоволен, всегда могут обратиться за комментарием конкретно в пресс-службу. Вообще мой номер, кажется, знает вся республика. Иногда идешь по улице, и какие-то незнакомые люди здороваются, благодарят за что-то. Это так удивительно.

— Как говорится, кадры решают все. Сколько человек работает в пресс-службе?

— Нас всего четверо. Но нам удалось четко наладить работу, поэтому, даже если я на занятиях в университете или в какой-то поездке, либо даю интервью СМИ, я уверен, что мое отсутствие не скажется на качестве работы пресс-службы в целом.

По поводу кадров – знаете, однажды меня попросили взять на работу родственника. Он очень хороший и талантливый человек, но эта работа оказалась не для него. Понимаете, есть люди, не созданные для того, чтобы работать с 9 до 6. Пару раз я закрыл глаза на его опоздания и просьбы уйти пораньше, но, в конце концов, попросил уйти. Помню, многие удивлялись, мол, зачем ты так, все же родственник. Но я считаю, что родственники и друзья мы – вне рабочего времени, а на работе мне нужны сотрудники, на которых я могу рассчитывать как на грамотных профессиональных коллег.

Это должно быть правилом в любой сфере и, тем более, в столь сложной, как наша. Вы можете подумать, что пресс-служба – это не такая уж и сложная работа, но это не так. На самом деле, мы связаны со всеми подразделениями «Азеришыг», и в определенные моменты именно мы являемся тем самым незаменимым связующим звеном, и выполняем роль «горячей линии». И от того, насколько грамотно мы распределяем вопросы, насколько вовремя и адресно их задаем, зависит порой работа ОАО в целом.

Но, в общем-то, мы все просто служим общей цели – обеспечивать население качественной электроэнергией.

— К слову, еще раз хочу сказать, что медаль, которой Вас наградили, — достойная награда за Ваш труд. А Вы ожидали подобного поощрения?

— Меня эта награда вдохновила и обрадовала. Я очень благодарен Президенту Ильхаму Алиеву. И до сих пор с большой теплотой и восхищением вспоминаю Гейдара Алиевича. Мне посчастливилось быть с ним знакомым.

— Как интересно. Расскажите, пожалуйста.

— Как я уже говорил, я рос в селе, и телевизоров там не было. Я мог только слышать Гейдара Алиевича по радио, читать о нем в газетах, да еще и гордиться тем, что он – член Политбюро. И я это делал искренне, поверьте. Впервые я увидел его по телевизору, когда приехал поступать в институт. Ну, а затем, когда я жил в Молдове, я был поражен тем, с каким уважением о Гейдаре Алиеве говорили простые люди. Помню, в магазине маленькая девочка, глядя на меня, сказала: «Мама, смотри – грузин!». Я ответил: «Нет, я не грузин, я – азербайджанец», и в ответ на это мама девочки сказала: «Доченька, это – азербайджанец. У них есть Гейдар Алиев!».

А в 1992 году мне посчастливилось поговорить с ним по телефону.

— Как это случилось?

— Я дежурил, будучи на своем посту в Молдове. Была ночь, как сейчас помню: половина второго. Время тогда было тревожное: развал Союза, в Молдове – проблемы с Приднестровьем, в Азербайджане – с Карабахом, Гейдар Алиевич – в Нахчыване… Не знаю, что конкретно побудило меня позвонить ему, но… он взял трубку. Я представился, что я такой-то, работаю и живу в Молдове, председатель азербайджанской общины, работаю в департаменте по национальным вопросам. Гейдара Алиевича все это очень заинтересовало, мы стали беседовать. Что интересно, в это время в Нахчыване как раз не было электричества…

Мы проговорили целых 28 минут, каждую из которых я помню до сих пор. Не скрою, я очень волновался, даже говорил стоя. А потом, спустя пять лет, когда я приехал в Азербайджан с президентом Молдовы, Гейдар Алиевич сразу же узнал меня, очень хвалил, помню. С большим уважением относился к тому, что я так достойно представлял Азербайджан в Молдове. И дал тогда наставление, призвав укреплять и развивать начатое.

И все эти годы я помню эти его слова. И стараюсь следовать его завету. Надеюсь, у меня получается.

— Спасибо за интересную беседу! Удачи Вам!

Minval.az