В воскресение в рамках фестиваля современного искусства, организованного Центром YARAT на сцене Азербайджанского драматического театра актеры «Гоголь-Центра» (Россия) отыграли спектакль по мотивам произведения Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (постановка опального в России Кирилла Серебреникова).

Вот что писали об этой воистину грандиозной постановке российские критики: «Кому на Руси жить хорошо» в трактовке Серебреникова — это жанровый плавильный котел, в который брошено все, что попадется под руку: драма, балет, опера, цирк, лубок, дефиле, клубная вечеринка, рок-концерт. Спектакль, как матрешка, где все сестры — от разных родителей. Ритм бешеный и рваный, оркестр хрипит духовыми и спотыкается об ударные, картинки меняются, как в ярмарочном представлении: не успеваешь рассмотреть одну, как ее уже сменяет следующая, и кажется, что в запасе их еще сотни.

«Русь, куда несешься ты, дай ответ?» Это бешеная дорога в никуда, только через всю сцену протянута огромная газовая труба, на которой стоят города и селенья, дома и квартиры, где мужики в майках-алкоголичках и бабы в байковых халатах сидят у мерцающего телеящика, то целуются, то дерутся. И никто не замечает, что за трубой — стена до неба, а по стене вьется колючая проволока.

На грани шока

Академичный бакинский зритель, хоть и был согласен с сюжетом постановки исключительно из политических соображений, тем не менее, не был готов к весьма необычному перформансу, приготовленному российскими актерами, вышедшими в народ во время антракта, искусно изображающими представителей самого низшего – грязного, пропитого и несчастного сословия. Артисты отчаянно «приставали» к нарядным женщинам, выхватывали из рук телефоны и сумки (естественно, все эти предметы были возвращены владельцам). Реакция наших женщин была разной: кто-то с визгом убегал от назойливых «алкашей», кто-от с юмором воспринимал происходящее и даже подыгрывал артистам.

Во втором акте на сцене в большое эмалированное ведро артисты вылили две бутылки водки, взяли тарелку с ломтиками черного хлеба и солеными огурчиками, и спустились в зал, предлагая налить тем зрителям, которые скажут, счастливы ли они, и почему именно.

Видимо, публика реально сумела всерьез вжиться в происходящее на сцене, потому что предложение рассказать о своем счастье и выпить за него стопочку было воспринято на УРА. Примечательно, что в розыгрыше участвовали и представительницы прекрасного пола. Кстати, первой ласточкой стала зрительница, сидевшая в амфитеатре, которая сказала: «Я счастлива, потому что свободна» (вслед за чем и спустилась в портер за своей стопочкой и огурчиком).

Но наливали далеко не всем: некоторые доводы о счастье казались актерами недостаточно убедительными, и потому они отходили от желающих дармовой выпивки со словом «Шалишь!».

Народу нравится!

Но все эти сюрпризы померкли перед главным шоком: в первом акте на сцене появилась так называемая «обнаженка»: на глазах у консервативной публики парень и девушка – согласно постановке и задумке режиссера –стали раздевать друг друга. Поначалу все думали, что артисты дойдут до уровня «нижнее белье» и остановятся. Но не тут-то было: нижнего белья не было вообще. И перед глазами изумленной публики артисты предстали, как говорится «в чем мать родила» — со всеми соответствующими причиндалами. По залу пронесся легкий вздох изумления. Примечательно, на спектакле присутствовал и министр культуры Абульфас Гараев с супругой, и представители творческой элиты с супругами. «Обнаженный» фрагмент длился не более 10-ти секунд, но, тем не менее, зрители успели рассмотреть ВСЁ. Но сказать, что этой странностью кто-то остался недоволен нельзя, так как спектакль смотрелся на одном дыхании.

Грандиозная феерия, которую показали артисты «Гоголь-центра» — была лучшей постановкой на фестивале. После окончания спектакля артистов встретили шквалом аплодисментов, вызывали на бис, и, кстати, ни один зритель со спектакля не ушел (что довольно странно и примечательно для нашей капризной бакинской публики).

Яна Мадатова

Minval.az