Состоявшийся в Астане саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который оказался провальным для Армении — топовая тема для армянских СМИ.

На саммите ОДКБ в Астане лидерам шести стран не удалось решить, кто станет новым генеральным секретарем организации из-за отсутствия консенсуса. Решение отложено до декабря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на итоговой пресс-конференции заявил, что необходимо назначить генсеком ОДКБ представителя Минска. Данное заявление казахстанского лидера вызвало шквал критики в Армении.

По словам политолога Левона Шириняна, «казахстанский хан при сотрудничестве с Россией поддерживает нравы феодального периода времени. Никто не имеет права решать, какое решение должна принять суверенная Армения. Какое для них имеет значение, кого Армения командирует на работу и кого отзывает с работы?», – в беседе с Первым Информационным сказал он, комментируя ситуацию в связи с кандидатурой нового генерального секретаря ОДКБ.

Ширинян добавил: «Это говорит о несовершенстве ОДКБ и ее нецивилизованной организованности. Стыдно должно быть им, это что же, этот пресловутый Назарбаев защищает криминальных элементов? В Армении криминально-олигархическая система тем или иным образом разваливается, и в этом обвиняется и Хачатуров. И теперь, какое бы решение не вынес суд, это вопрос правосудия».

По его словам, «авторитету ОДКБ вредит именно Назарбаев». «Он уродует, искажает эту структуру, поскольку в связи с суверенным решением принимает иные решения».

А ереванская «Жаманак» обвинила Назарбаева в «заговоре против Армении».

«На первый взгляд объяснение Назарбаева, конечно, кажется обоснованным. С другой стороны, судя по, так называемой, «исконной» сути ОДКБ просто смешно звучит высказывание «полноценная работа генерального секретаря». Очевидно, что объяснение Назарбаева, скорее всего, предлог для недопущения квоты Армении. В конце концов, понятие репутация ОДКБ также носит формальный характер, уже не говоря о том, что тот же Казахстан, Беларусь и Россия играли с этой репутацией своим тесным сотрудничеством с Азербайджаном, в том числе в военно-технической сфере и в тех политических вопросах, которые явно ущемляли интересы союзнической Армении. После этого понятие репутация ОДКБ — просто фантазия, и если Армения нанесла вред, то чему-то воображаемому»,- пишет газета.

Minval.az