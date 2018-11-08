8 ноября Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с командным составом Азербайджанской Армии, сообщает МО АР.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры.

Министр обороны довел до личного состава задачи возложенные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым на Азербайджанскую Армию, и дал конкретное указание по своевременному и качественному решению в войсках вопросов, вытекающих из этих задач.

Министр обороны поручил уделить основное внимание в ходе командно-штабных военных игр на непрерывное управление войсками и правильную организацию взаимодействия с применением новейших, в том числе космических технологий.

Касаясь ситуации на линии фронта, генерал-полковник З.Гасанов отметил важность повышения боеспособности войск, уровня боеготовности личного состава, дисциплине и бдительности в организации и несении боевых дежурств, а также завершению подготовительных работ к зимнему периоду.

Поздравив личный состав по случаю Дня государственного флага и Дня конституции Азербайджанской Республики, Министр обороны поручил на высоком уровне провести во всех воинских частях для родителей и родственников солдат «День открытых дверей», а также церемонии принятия военной присяги.

Minval.az