Граждане Азербайджана Ахмедов Новруз Асад оглу и Оруджев Руслан Нодар оглу привлечены к уголовной ответственности за то, что снимали детали, соединяющие железнодорожные рельсы, костыли и другие металлические детали с железной дороги государственного значения Баку-Алят-Горадиз. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ), распространенном в четверг.

Как говорится в сообщении, поступила информация о том, что на участке протяженностью 400 метров железной дороги государственного значения Баку-Алят-Горадиз сняты детали, соединяющие железнодорожные рельсы, костыли и другие металлические детали.

По факту СГБ Азербайджана провела комплексные оперативно-следственные мероприятия по возбужденному уголовному делу.

Стало известно, что 29 октября Руслан Оруджев и Новруз Ахмедов приехали на управляемом последним автомобиле на 28-29 километр дороги и, зная, что совершаемые им деяния могут создать опасность для движения пассажирских и других поездов, используя взятые с собой инструменты и средства, с 21:00 29 октября до 04:00 30 октября сняли 99 железнодорожных металлических подкладок D-65, 400 крепежей, в том числе шесть боковин R-65, и другие металлические детали, соединяющие железнодорожные рельсы, в направлении Алят и обратно и скрылись с места происшествия.

В ходе расследования, в том числе при проверке на месте показаний виновных лиц, на месте происшествия были найдены и изъяты инструменты, подручные средства и другие вещественные доказательства, которые они использовали при совершении преступления.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az