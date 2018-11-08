В Национальный центр Государственного морского агентства при минтранспорта, связи и высоких технологий поступила информация о том, что двум рыбакам, вышедшим сегодня в 12:44 в море на лодке из поселка Новханы, угрожает опасность, говорится в сообщении пресс-службы Агентства, распространенном в четверг.

Согласно информации, на расстоянии десяти километров от берега возникли неполадки с мотором, и лодку с рыбаками уносит в открытое море.

На место происшествия направлено судно «Бакинская-3» ЗАО «Каспийское морское пароходство».

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