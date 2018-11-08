Из нового аэропорта Стамбула выполнен первый рейс в столицу Азербайджана Баку.

Как передает «Анадолу», второй международный рейс из «Стамбульского аэропорта», церемония открытия которого состоялась 29 октября с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глав государств и правительств ряда стран, выполнен в 09:30 восьмого ноября в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку.

Пассажиров рейса встречали цветами в «Стамбульском аэропорту».

На борту Boeing–737 в Азербайджан отбыл 121 пассажир.

Ранее из «Стамбульского аэропорта» были выполнены три внутренних рейса (в Анкару, Измир и Анталью) и один международный (в Турецкую Республику Северного Кипра).

Вплоть до 31 декабря из новой воздушной гавани Стамбула ежедневно будет выполняться один рейс в Баку.

Открытие самой большой воздушной гавани мира состоялось 29 октября с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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