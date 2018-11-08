Из нового аэропорта Стамбула выполнен первый рейс в столицу Азербайджана Баку.
Как передает «Анадолу», второй международный рейс из «Стамбульского аэропорта», церемония открытия которого состоялась 29 октября с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глав государств и правительств ряда стран, выполнен в 09:30 восьмого ноября в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку.
Пассажиров рейса встречали цветами в «Стамбульском аэропорту».
На борту Boeing–737 в Азербайджан отбыл 121 пассажир.
Ранее из «Стамбульского аэропорта» были выполнены три внутренних рейса (в Анкару, Измир и Анталью) и один международный (в Турецкую Республику Северного Кипра).
Вплоть до 31 декабря из новой воздушной гавани Стамбула ежедневно будет выполняться один рейс в Баку.
Открытие самой большой воздушной гавани мира состоялось 29 октября с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.