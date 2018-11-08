Правительство Азербайджана в среднесрочной перспективе прогнозирует рост производства спиртных напитков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно прогнозам, в 2019 году производство водки в стране составит 575,3 тыс. декалитров, что на 6% больше чем в 2018 году.

Тенденция роста производства водки сохранится в 2020-2022гг. В частности в 2020г производство водки прогнозируется в объеме 609,8 тыс. декалитров, в 2021г – 646,4 тыс. декалитров, в 2022 г – 685,2 тыс. декалитров. Таким образом, к 2023г рост по сравнению с показателем 2018 года составит 19,1%.

Кроме этого, согласно прогнозам правительства ожидается рост производства пива. В 2019 году планируется произвести 4,370 млн. декалитров пива, в 2020 году — 4,589 млн. декалитров, в 2021 году – 4,918 млн декалитров, в 2022 году – 5,309 млн декалитров. Рост производства пива к 2023 году по сравнению с 2018 годом, в целом, составит 28,7%.

Minval.az