Участники комического театра «Квартет И» Ростислав Хаит и Леонид Барац рассказали сегодня корреспондентам «Вестника Кавказа» о том, как они ездили в Баку. По словам актеров, им удалось побывать в столице Азербайджана благодаря необычному дружескому приглашению.

«Это был частный визит, мы играли с друзьями в футбол, они нас позвали ради этого в Баку (мы как-то играли уже с ними в Дубае, и они пригласили нас к себе на родину). Там мы провели замечательных 1,5 дня, прекрасно поиграли, проиграли 6:1. Наше знакомство с Баку не имело отношения к профессиональной деятельности, просто приятное времяпрепровождение», — сообщил прежде всего Ростислав Хаит.

«Город очень теплый. Мне всегда хорошо в городах, расположенных на море, потому что я родился в Одессе. Баку – это солнечный город, в котором было приятно, вкусно и очень гостеприимно. Мы встретились с Ровшаном Аскеровым, он провел для нас небольшую экскурсию», — поведал актер.

Больше всего Ростиславу Хаиту этот первый визит в Баку запомнился посещением Ичеришехер и историями, связанными с Девичьей башней. «А еще там прекрасная кухня, знаменитая бакинская яичница оказалась и правда потрясающая. В целом, все было очень сконцентрировано, поэтому осталось одно общее яркое, положительное впечатление. Если позовут еще раз, обязательно поеду», — заключил он.

У Леонида Бараца от Баку остались такие же впечатления. «Мы занимались спортом, общались с друзьями, пили, гуляли по городу. Баку — город замечательный, красивый, интересный, люди приятные, с удовольствием говорящие на русском языке. Нас водили по старому городу, рассказывали веселые, интересные истории, все было наполнено историческими отсылками и фактами. Мы пробыли там два дня, поэтому хотим съездить еще раз», — сообщил актер.

«Больше всего, конечно, в Баку запомнился старый город и люди. Вы знаете, я всегда радуюсь людям, с которыми уютно и хорошо. А кроме старого города в Баку же еще есть и прекрасный новый город, с выдающимися архитекторами, построившими великолепные здания и обустроившими в целом городское пространство. Еще там, конечно, прекрасная еда», — добавил Леонид Барац.

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