Команда Азербайджана по дзюдо примет участие на Гран-При, который пройдет 9-11 ноября в Ташкенте.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в состав мужского коллектива вошли восемь спортсменов, причем, финалист чемпионата мира прошлого года Рустам Оруджев заявлен не в привычном весе до 73 кг, а в категории до 81 кг. Также в столице Узбекистана поборются Ахмед Юсифов (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Турал Сафгулиев, Мамедали Мехтиев (оба 90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг) и Шаин Гехраманов (+100 кг).

В женском зачете выступят Аиша Гурбанлы (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг).

Minval.az