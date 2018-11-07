8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова осадки могут принять интенсивный характер. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 8-10, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана 8 ноября преимущественно пройдет без осадков. Однако в Лянкяран-Астаринской зоне ночью и утром ожидаются дожди. Утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 14-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что с полудня 8 ноября по утренние часы 9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер.

С 8 ноября по первую половину дня 9 ноября в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются переменные осадки, которые на отдельных территориях примут интенсивный характер.

Minval.az