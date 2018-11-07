Книга под названием «Философия преступления и наказания» заслуженного юриста, доктора юридических наук, профессора Ильхама Рагимова вызвала большой интерес среди правоведов не только в Азербайджане, но и в других станах, поэтому по инициативе казахских юристов она была переведена и издана на казахском языке.

В изданной в изящном переплете книге рассказывается о фундаментальных проблемах уголовного права. Автор философски подходит к природе и причинам преступлений, а также формам наказаний. Книга предназначена для преподавателей юридических факультетов, аспирантов, студентов, а также для экспертов по уголовному праву, теоретиков, социологов и психологов и всех, кто заинтересован в ведении борьбы с преступностью.

Напомним, что эта книга первоначально была издана на русском языке, но впоследствии переведена и издана на азербайджанском, турецком, итальянском, английском языках, иврите и болгарском языке.

Отметим, что в ближайшие дни в столице Казахстана Астане состоится презентация переведенной на казахский язык этой книги. В презентации будет участвовать профессор Ильхам Рагимов.

Minval.az