На основании информации, переданной средствами массовой информации Армении, исполняющей обязанности министра обороны этой страны, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Давид Тоноян сказал, что о предложении азербайджанской стороны по обмену пленными прочитал в прессе, они не получали официального предложения.

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан сообщает, что в письме, адресованном 29 апреля 2016 года Международному комитету красного креста (МККК), предложила подготовить проект соглашения по немедленному возвращению лиц, содержащихся у обеих сторон, и в дальнейшем возвращения не позже трех дней лиц, взятых в заложники, а также трупов. Как говорится в сообщении Государственной комиссии, МККК передал это предложение армянской стороне и над проектом соглашения проводится соответствующая работа.

Наряду с этим, Государственная комиссия на проведенных в Баку в 2017 и 2018 годах встречах с Международной рабочей группой (МРГ) по поиску пропавших лиц и освобождению пленных и заложников в регионе нагорно-карабахского конфликта, обсудила вопрос освобождения за короткий период по принципу «всех на всех» лиц, содержащихся у сторон. Это предложение за последние 2 года было доведено до соответствующих структур Армении посетившими Армению и оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана сопредседателями МРГ – Бернхардом Клазеном (Германия), Светланой Ганнушкиной (Россия) и Паатой Закериашвили (Грузия), и обсуждено.

Сопредседатели МРГ, в последний раз посетившие Армению и оккупированный Нагорный Карабах в октябре нынешнего года, связавшиеся по телефону с рабочей группой Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, сообщили, что планируют проведение встречи с государственными комиссиями двух стран в Тбилиси в ноябре этого года, и хотят согласовать темы, которые будут вынесены на обсуждение.

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан довела до внимания сопредседателей МРГ готовность азербайджанской стороны ко встрече, если основным вопросом, вынесенным на обсуждение, будет тема освобождения в короткий срок по принципу «всех на всех» лиц, в настоящее время содержащихся у сторон.

Minval.az