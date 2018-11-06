7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром на отдельных территориях возможны осадки. Северо-западный ветер днем перейдет на юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 13-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 7 ноября ожидаются переменные осадки, в горных территориях — снег. В лянкяран-астаринской зоне осадки могут принять интенсивный характер. Днем преимущественно пройдет без осадков. Утром местами будет туман. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-9, днем 10-15, в горах ночью 0-5 градусов тепла, ночью в высокогорьях ожидается 4-9 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Minval.az