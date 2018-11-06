Гражданин Азербайджана Исмайлов Агиль Эсфандияр оглу, прилетевший рейсом Дубай-Баку, пытался ввезти в страну сокрытые от таможенного контроля 105 граммов бриллиантов.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном во вторник.

Во время проверки его багажа в зале прибытия первого терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев монитор рентгеновского аппарата показал подозрительные предметы, поэтому пассажир был задержан, а багаж перепроверен.

В ходе проверки в сумке были обнаружены 12 полиэтиленовых пакетов с не предъявленными таможне и не задекларированными бриллиантами общим весом 105 граммов.

По факту проводится расследование.

Minval.az