Баланс карт «BakıKart», используемых для оплаты проезда на внутригородских маршрутных автобусах и метро в Баку, можно будет пополнять онлайн.

Об этом во вторник сообщил Trend председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли

Керимли считает, что в возникновении очередей перед платежными терминалами во время пополнения баланса «BakıKart» в часы пик виноваты и сами пассажиры.

«В ходе проведенных нами исследований было установлено, что один пассажир ежедневно загружает на баланс «BakıKart» в среднем 20 гяпиков по 37 раз. Во многих городах мира, например, в Стамбуле, платежных терминалов немного. Там граждане заранее определяют для себя направление поездки, экономя время, один раз пополняют баланс на необходимую сумму. В Баку пополнить баланс проездных карт можно в установленных на остановках терминалах «BakıKart» и «MilliÖn». Однако эти аппараты не должны быть установлены на каждой остановке, а только там, где бывает больше всего людей. Так принято во всем мире», — сказал глава Бактрансагентства.

По словам Керимли, на следующем этапе предусмотрено применение онлайн-системы пополнения баланса карт.

«Это станет возможным после перехода всех автобусов на карточную систему», — сказал Керимли.

Minval.az