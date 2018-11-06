

В Баку будет уменьшено число автобусов. Об этом во вторник заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, передает Trend.

По его словам, сейчас в Баку работают 2100 автобусов.

«В столице многие маршруты повторяют друг друга, что приводит к перегруженности города. Во-вторых, они загрязняют экологию. По предлагаемому нами законопроекту, с 2022 года на общественном транспорте планируется использование транспортных средств, работающих или на сжатом природном газе, или с электрическим мотором. В Baku Bus около 302 автобусов, из которых около 270 выходят в рейс, а остальные стоят в резерве на случай аварий и других ситуаций. 300, а может и больше автобусов, которые будут привезены, будут работать на сжатом природном газе», — сказал Керимли.

Керимли отметил, что ежегодно автобусный парк будет обновляться. «По подсчетам специалистов, для Баку необходимы 1700 автобусов, соответственно, их число будет уменьшено. Это будет возможно за счет оптимизации линий, переноса остановок, строительства новых дорог, продления определенных маршрутов и ликвидации части этих маршрутов. Все это планируется осуществить в последующие три года», — сказал он.

Председатель правления БТА добавил, что когда создавалось Агентство, функционировали 67 перевозчиков, сейчас их число снижено до 41. «В период начала деятельности БТА только два перевозчика имели гаражное хозяйство. Сегодня около 11 перевозчиков имеют статус юридического лица и гаражное хозяйство», — сказал Керимли.

Minval.az