В Азербайджане предусматривается строительство 30 ковровых фабрик.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с ковровщицами во время открытия Агдамского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».

«Поздравляю вас с открытием этой прекрасной ковровой фабрики. Это – седьмая по счету фабрика. Наша программа предусматривает строительство в Азербайджане 30 фабрик, сегодня открывается седьмая. Очень рад, что нам удалось добиться этого в Агдамском районе. Здесь для вас созданы прекрасные условия, 150 рабочих мест, и работающие — женщины. Вы храните наше прекрасное ремесло, в то же время создаете замечательные произведения. Привлекаете к этой работе наших девушек. Ваша деятельность заслуживает самой высокой оценки. В Агдаме древняя школа ковроткачества. Здесь также демонстрируются старинные ковры. А сейчас и ваша работа налицо. Потому что искусство ковроткачества сегодня является нашим национальным искусством, национальным достоянием. Мы храним и будем хранить его. Такие люди, как вы, конечно, будут вечно хранить это прекрасное искусство», — заявил Глава государства.

Minval.az