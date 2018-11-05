В Товузском районе поезд насмерть сбил мужчину средних лет.

Как сообщает Report, инцидент произошел на части железной дороги, проходящей по территории села Дондар Гушчу.

Так, мужчина средних лет, личность которого пока не установлена, скончался, попав под поезд.

К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Тело было передано для обследования в Товузское районное отделение объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.

Minval.az