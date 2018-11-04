Азербайджанский бизнесмен Рауф Исмайлов приобрел команду «Гянджляр бирлийи Дарыджа» из региона Коджаэли, выступающую в «Красной группе» второй лиги Турецкой федерации футбола. Об этом сообщает Turan со ссылкой на турецкую газету «Созчу».

Ожидается, что официальное заявление по данному вопросу будет распространено в течение ближайшей недели.

B церемонии подписание соглашения о купле-продаже приняли участие Исмайлов и президент клуба Муджахид Bурал.

Bсе права на клуб «Гянджлярбирлийи Дарыджа» переходят к азербайджанскому бизнесмену.

B сезоне 2017-2018 гг. эта команда стала победительницей в третьей лиге.

С 15 октября главным тренером команды назначен бывший нападающий сборной Турции и стамбульского «Бешикташа» Октай Дерелиоглу.

Minval.az