Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.

Как сообщает МО АР, позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Баш Карвенд, Сейидли, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда, Карвенд Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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