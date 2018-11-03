Сотрудники Управления Массалинского района раскрыли умышленный поджог жилого дома.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел АР.

Так, 29 октября в селе Бадалан Масаллинского района в доме Ниджата Гасанова произошел пожар. В результате сгорело сто квадратных метров жилья со всем содержимым. Пострадавших, к счастью, нет. В ходе расследования оперативники Масаллинского РУП выявили подозреваемого в умышленном поджоге дома. Им оказался житель села Талех Гасанов. Последний задержан. Оказалось, что Гасанов причастен и к другим аналогичным преступлениям.

Так, выяснилось, что в период с 19 по 31 октября Гасанов поджег дом своего родственника Вугара Мамедзаде, автомобиль марки «ВАЗ-2106» Хакима Гасанова, а также подсобное хозяйство своего отца.

В связи с этим в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 186 («умышленное уничтожение имущества») Уголовного кодекса АР.

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