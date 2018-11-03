В Баку в 19-е отделение полиции района обратилась с жалобой очередная жертва вымогательства путем угроз и шантажа.

Как передает Sputnik Азербайджан, ночь, полная разочарований, постигла жителя Гейгельского района Э.М., 1994 года рождения (имя не называем по этическим соображениям).

Молодой человек заявил, что в два часа ночи на улице Джавадхана неизвестный мужчина потребовал с него 50 манатов. В противном случае злоумышленник грозился распространить в социальной сети компрометирующие его видеокадры. Потерпевший отдал ему требуемую сумму, но сразу после этого пошел в полицию.

А в ходе расследования выяснились обстоятельства, при которых было совершено преступление. Оказалось, что жалобщик желая, воспользоваться интимными услугами представительницы секс-индустрии, связался с посредником и тот представил ему соответствующую девушку.

Однако при тесном общении с проституткой потерпевший вдруг сделал для себя открытие, что это вовсе не женщина, а транссексуал. Разочаровавшись, клиент ушел от «девушки». Однако на улице ему преградил дорогу незнакомый мужчина, который заявил, что располагает видеокадрами того, что происходило в комнате свиданий.

Потерпевший заплатил вымогателю не будучи уверенным в том, что тот располагает компроматом. Он уверяет, что интимной связи как таковой не было, но предполагает, что кадры могли быть сделаны в момент раздевания. Известно, что пока вымогатель не задержан, в этом направлении ведется работа. В полиции предположили, что вымогателем является тот самый посредник, который сводит проституток с клиентами.

Minval.az