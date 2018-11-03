В Баку состоялся диалог по вопросам безопасности между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Делегацию ЕС возглавлял заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллард. В Министерстве иностранных дел делегация ЕС встретилась с заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым.

Делегация ЕС также встретилась с заместителем заведующего отделом по внешним связям Администрации президента Хикматом Гаджиевым и другими официальными лицами.

Решение о создании механизма двустороннего диалога по вопросам безопасности и транспорта было принято в результате 15-го заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан в феврале этого года.

На встрече были подробно обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе борьба с терроризмом, сепаратизмом и насильственным экстремизмом и всеми их формами и проявлениями, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью и другими угрозами трансляционной безопасности. Было подчеркнуто успешное сотрудничество ЕС и Азербайджана в области энергетики и вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

Стороны подтвердили свою приверженность поддержке суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ друг друга. Было отмечено, что новое партнерское соглашение между ЕС и Азербайджаном, по которому ведутся переговоры, создаст благоприятные возможности для всестороннего развития сотрудничества между сторонами.

Сторона ЕС была проинформирована о нынешнем положении переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, и было подчеркнуто, что только освобождение оккупированных территорий Азербайджана и возвращение насильственно изгнанных людей на родину может обеспечить прочный мир и устойчивое развитие в регионе.

Стороны оценили первое диалоговое заседание как новый импульс в своих отношениях и согласились продолжить диалог в предстоящем году.

Minval.az