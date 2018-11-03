Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Газахской учительской семинарии.
В ноябре 2018 года исполняется 100 лет со дня создания Газахской учительской семинарии, напоминает Trend.
Согласно распоряжению, министерству образования, с учетом предложений Исполнительной власти Газахского района, поручено подготовить план мероприятий по 100-летнему юбилею Газахской учительской семинарии.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.