Госкомитет по градостроительству и архитектуре работает над разработкой Генеральных планов малых и средних городов Азербайджана.

Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Довлатхан Довлатханов, передает Trend.

По его словам, Генпланы малых и средних городов, которые были разработаны еще в советское время, на 90 процентов обновлены и этот процесс завершится в 2019 году.

«На данный момент мы заключили контракты с нашими местными организациями, которые подключились к разработке документов по шести городам республики. Это малые города — Сааатлы, Сабирабад, Кюрдямир, Дашкесан, Шабран и Тертер», — уточнил Довлатханов.

При этом он добавил, что в нынешних социально-экономических условиях государство частично финансирует строительство объектов в больших и малых городах страны.

Minval.az