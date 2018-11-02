Международный аэропорт Гейдар Алиев вошел в тройку самых необычных аэропортов мира по версии российского интернет-издания Hi-Tech Mail.ru.

Издание отмечает, что главный аэропорт Азербайджана, который является одним из крупнейших в СНГ, из-за необычной формы часто сравнивают с птицей в раскрытыми крыльями.

«В мае этого года Skytrax World Airport Awards удостоил аэропорт Баку престижных пяти «звезд»», — подчеркивается в материале.

Отмечается, что внутренний дизайн аэропорта из натуральных материалов контрастирует со многими стеклянно-серыми аэропортами.

«Все приятные мелочи создают комфорт. Помимо стоек для подзарядки через USB и розетки, автоматов с напитками и лекарствами, здесь установлены кабинки для сна. Внутри капсулы — раскладная кровать», — говорится в материале.

Издание со ссылкой на руководство аэропорта отмечает, что в его создании применены все доступные научно-технические новшества: «К примеру, вне здания используют телескопические трапы, которые могут обслужить одновременно 12 самолетов, — звучит впечатляюще».

На первом месте в рейтинги издания разместился аэропорт Чанги (Сингапур), а на втором — аэропорт в Дубай (ОАЭ).

Minval.az