На некоторых дорогах, ведущих в туристические регионы Азербайджана, образовались новые трещины, произошли обвалы. Об этом заявил начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов, передает Trend.

По его словам, согласно наблюдениям, проведенным в октябре в оползневой зоне на 37-46 километрах автодороги Губа –Хыналыг в Губинском районе, в динамике оползневого процесса наблюдалась относительная активность, вдоль дороги произошли обвалы и просел грунт. На проезжей части дороги появились новые трещины.

«Кроме того, зафиксирована активность в оползневой зоне на первом километре автомобильной дороги Хызы-Алтыагадж Хызынского района, вдоль дороги произошли новые обвалы, наблюдается относительная активность и в динамике оползневой зоны на 11-15 километрах дороги, обвалы на ее склоне», — сказал Гаралов.

Он отметил, что согласно наблюдениям, проведенным в течение месяца в оползневой зоне на 106-111 километрах автомобильной дороги Баку-Шамахы в Шамахинском районе, на левом и правом склонах дороги трещины на существующей оползневой зоне увеличились.

«В оползневой зоне на 132-156 километрах автомагистрали Баку-Агсу активизировался оползневый процесс, на локальных участках и в отдельных местах локальных участков наблюдается оползневый процесс. Также из-за атмосферных осадков в северо-восточной части поселка Лагидж образовалась оползневая зона шириной 120-140 метров и протяженностью 280-300 метров. Зарегистрировано увеличение размеров трещин, наблюдаемых в оползневой зоне, выход на поверхность подземных вод», — сказал начальник экспедиции.

Гаралов добавил, что также активизировалась оползневая зона на оползневом участке на 27-29 километрах автодороги Лянкяран-Лерик в Лерикском районе, вдоль дороги произошли обвалы, в оползневой зоне на 45-47 километрах этой же дороги также зарегистрированы обвалы вдоль дороги и на обоих участках дороги просел грунт, в оползневой зоне на 17-19 километрах вдоль дороги наблюдались обвалы и просел грунт на проезжей части автодороги. Также в ходе наблюдений, проведенных на 13-15 километрах автодороги Масаллы-Ярдымлы в Массалинском районе и на других участках, зафиксирован обвал на правом склоне дорог, а на левом склоне – обвал в направлении низины реки», — сказал Гаралов.

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