Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на последующие два дня.

Как сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 3-4 ноября ожидаются умеренные погодные условия, на территории страны преимущественно будет без осадков. Однако, в отдельных частях Лянкяран-Астаринской зоны возможны переменные осадки.

Будет преобладать восточный ветер.

По ее словам, в последующие дни значительных изменений температуры на территории страны не ожидается.

Г.Мамедова отметила, что 3-4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность: «Утром 4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается туман. Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха будет меняться в пределах 16-18 градусов».

Minval.az