Правительство Вьетнама утвердило программу электронной визы для иностранцев 46 стран, в том числе и Азербайджана, ещё на 2 года.

Как передает Report, стоимость электронной туристической визы составляет 25 долларов США.

Виза действительна в течение 30 дней.

Заявки на получение визы туристы могут оставлять по адресу evisa.xuatnhapcanh.gov.vn. Заявителям в течение 3 рабочих дней будет отправлено уведомление о предоставлении визы или отказе в получении.

Программу запустили с 1 февраля 2017 года в качестве пилотного проекта, и она должна была действовать до февраля 2019 года. Но теперь её действие продлено.

Minval.az