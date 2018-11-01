Исполнительная власть города Баку не разрешила комитету «Карабах» провести митинг.

Об этом сайту Modern.az сообщил член комитета Панах Гусейн.

Ранее общественный комитет «Карабах» принял решение о проведении 24 ноября митинга в Баку с требованием освобождения оккупированных территорий.

Решение о проведении митинга было принято на заседании комитета 10 октября. Митинг под лозунгом «За освобождение Карабаха» предполагалось провести на стадионе возле станции метро «Иншаатчылар». Организаторы направили соответствующее уведомление в Исполнительную власть города Баку.

Комитет «Карабах» 29 сентября уже провел аналогичный митинг, где были выдвинуты требования «начать антитеррористическую операцию по освобождению азербайджанский территорий, осуществить политические реформы, принять реальные меры по борьбе с коррупцией, усилить социальную защиту ветеранов и семей погибших участников боевых действий».

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